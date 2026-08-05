Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brennender Spielplatz im Stadtteil Welheim

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Mittwochmorgen, 05.08.2026, um 05:12 Uhr zu einem brennenden Spielplatz im Stadtteil Welheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Spielplatz bereits in Vollbrand. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die umliegende Vegetation erfolgreich verhindert werden. Der Brand wurde zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht.

Im Einsatz befanden sich der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop-Boy. Der Einsatz konnte gegen 06:00 Uhr beendet werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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