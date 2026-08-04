Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Dachstuhlbrand im Stadtteil Batenbrock

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Am Montag, 03.08., wurde die Feuerwehr Bottrop um 23:16 Uhr zu einem Laubenbrand auf der Siemensstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Brand bereits auf den Dachstuhl des Wohngebäudes übergegriffen hatte. Umgehend ging ein Trupp zur Brandbekämpfung vor. Über die Drehleiter wurden zudem Löschmaßnahmen von außen eingeleitet. Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft wurde, erfolgte eine ausgedehnte Kontrolle des Dachstuhls auf weitere Glutnester.

Das Wohnhaus ist aufgrund des Brandes derzeit unbewohnbar.

Gegen 01:20 Uhr konnten die letzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neben dem Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 waren die Freiwillige Feuerwehr Boy sowie die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen mit einer Drehleiter im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stand unterdessen für weitere Einsätze im Stadtgebiet in Bereitschaft.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell