Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop-Grafenwald

Bottrop (ots)

Am Morgen des 2. August 2026 wurde die Feuerwehr Bottrop um 01:46 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Grafenwald alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile der Wohnung bereits in Vollbrand. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr Bottrop sowie die Freiwilligen Feuerwehren Grafenwald und Kirchhellen. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Einsatz konnte gegen 04:00 Uhr beendet werden.

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