Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brandereignis Theodor-Heuss-Ring

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Leverkusen (ots)

Am 30.07.2026 wurde der Leitstelle Leverkusen gegen 06:11 Uhr ein piepsender Rauchmelder in einer Wohnung in Steinbüchel-West gemeldet. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Noch während des Ausrückens wurde durch neue Erkenntnisse die Alarmstufe erhöht. Daraufhin wurden weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Schlebusch sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort stellte man nach kurzer Erkundungsphase handelte es sich um angebranntes Essen einer Wohnung. Durch den sofort eingesetzten Trupp konnte eine Person aus der Wohnung gerettet werden. Nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde die Person ins Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Nach dem die Wohnung belüftet wurde, wurde diese an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren bei den Einsätzen 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit 6 Fahrzeugen tätig.

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