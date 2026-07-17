Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

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Leverkusen (ots)

Am 17.07.2026 wurde der Leitstelle Leverkusen gegen 15:04 Uhr ein piepsender Rauchmelder in einem Nachbargebäude in Opladen gemeldet. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Noch während des Ausrückens wurde durch weitere Anrufer der Rauchmelder bestätigt und ebenfalls eine Rauchentwicklung und eine vermisste Person gemeldet. Daraufhin wurden umgehend weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Opladen sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort stellte man nach kurzer Erkundungsphase einen Entstehungsbrand in einer Wohnung fest. Durch den sofort eingesetzten Trupp konnte eine Person aus der Wohnung gerettet werden. Nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte die Person an der Einsatzstelle verbleiben. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Nach dem die Wohnung belüftet wurde, wurde diese an den Bewohner übergeben.

Während der Löscharbeiten wurde die Leitstelle der Feuerwehr über einen brennenden PKW auf der Kölner Straße informiert. Hier wurde umgehend ein Löschfahrzeug, welches sich von der ersten Einsatzstelle bereits wieder frei gemeldet hatte, hin entsandt. Dieser wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Parallel zu diesen Einsätzen wurde der Leitstelle Leverkusen durch die Leitstelle Köln eine Person im Rhein gemeldet. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuer-wehr, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hitdorf alarmiert. Nach der Kontrolle des betroffenen Rheinabschnitts konnte der Einsatz ohne Feststellung abgebrochen werden.

Insgesamt waren bei den Einsätzen 51 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit 21 Fahrzeugen tätig.

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