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Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - BAB 3 Fahrtrichtung Oberhausen

FW-LEV: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - BAB 3 Fahrtrichtung Oberhausen
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Leverkusen (ots)

Am 13.07.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 13:58 Uhr über einen Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einem LKW auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen, zwischen der Anschlussstelle Leverkusen Zentrum und dem Autobahnkreuz Leverkusen informiert.

Aufgrund des Meldebildes der Anrufer, wurde zunächst ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Unmittelbar nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert, sowie die Patientin rettungsdienstlich versorgt. Aufgrund des Verletzungsmusters der Fahrerin, wurde sich dafür entschieden eine patientenorientierte Rettung mittels hydraulischem Rettungsgerät durchzuführen. Hierfür musste auf der Fahrerseite eine große Öffnung geschaffen werden. Für die weitere medizinische Versorgung wurde ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr nachalarmiert. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Patientin zum Klinikum Leverkusen transportiert.

Während des Einsatzes war nur eine Fahrspur frei.

Insgesamt waren 5 Fahrzeuge und 14 Einsatzkräfte im Einsatz.

gez.: BA Marcel Gramer (Lagedienstführer) BOI Matthias Köhler (B-Dienst)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

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