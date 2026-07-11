Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Kellerbrand

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Leverkusen (ots)

Am 10.07.2026 ging um 21:56 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Leverkusen ein. Der Anrufer meldete Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses.

Aufgrund des Meldebildes wurden unmittelbar beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Führungsdienst und ein Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die anschließenden Be- und Entlüftungsmaßnahmen im Kellerbereich gestalteten sich aufgrund der komplexen Rauchausbreitung zeitaufwendig. Die Feuerwehr war mehrere Stunden vor Ort. Personen wurden bei dem Brandereignis nicht verletzt.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Eigentümer übergeben.

Gez. BA Gramer (B-Dienst) BA Heldt (Lagedienstführer)

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