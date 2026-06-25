Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand einer Hubarbeitsbühne

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Am 25.06.2026 gegen 13:10 Uhr erreichten die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Leverkusen mehrere Notrufe über einen brennenden Hubsteiger im Bereich der Dhünnaue.

Aufgrund des Meldebildes wurden unmittelbar beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine große Rauchentwicklung zu erkennen. Durch die starke Rauchentwicklung kam es kurzzeitig auch zu Sichtbehinderungen im fließenden Verkehr auf der Autobahnbrücke.

Vor Ort konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Gez. BA Zarges (B-Dienst) BA Gramer (Lagedienstführer)

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell