Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Zimmerbrand in einem Hotel- und Gaststättenbetrieb

Leverkusen (ots)

Am 22.06.2026 wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Leverkusen gegen 12:25 Uhr über einen Wohnungsbrand in der Langenfelder Straße informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden unmittelbar beide Berufsfeuerwehrwachen, der Rettungsdienst sowie die Löscheinheiten aus Hitdorf und Rheindorf alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte eine starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein aus einem Zimmer im Erdgeschoss eines Hotel- und Gaststättenbetrieb festgestellt werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine Person im Obergeschoss aufhielt wurden die Alarmstufe auf Menschenleben in Gefahr erhöht und weitere Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Löscheinheit Bürrig alarmiert.

Vor Ort wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung innerhalb des Gebäudes eingesetzt. Durch die vorgehenden Trupps konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen konnten zum Glück nicht gefunden werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

gez.: BAR Weber (A-Dienst) BOI Gostek (B-Dienst) BA Gramer (Lagedienstführer)

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