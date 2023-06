Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Sirenen-Probealarm in Leverkusen

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

In Leverkusen und angrenzenden Kommunen findet heute, am 03.06.2023 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, ein regionaler Sirenen-Probealarm statt. Es besteht keine Gefahr. Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 112 (Feuerwehr).

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell