Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: FW-BN: 2. Folgemeldung und Schlussmeldung: Einsatz des EU-Waldbrandmoduls in Spanien beendet

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Bonn (ots)

Vega de Espinareda und San Martín de Moreda, Region Kastilien und León, 03.08.2026, 10:00 Uhr:

Nach einem intensiven Einsatztag am Sonntag hat sich die Waldbrandsituation in der Einsatzregion weiter beruhigt. Die Feuer sind inzwischen eingedämmt und so weit unter Kontrolle, dass die Unterstützung der Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nicht mehr erforderlich ist. Die Einsatzkräfte treten am heutigen Montag die Heimreise an und werden voraussichtlich am Mittwoch wieder an ihren Heimatstandorten erwartet.

Am Sonntag waren die Einsatzkräfte noch einmal intensiv mit Nachlösch- und Kontrollmaßnahmen nahe des Dorfs San Martín de Moreda beschäftigt. Ein Brandherd war dem Dorf aus westlicher Richtung gefährlich nahegekommen. Ein Wiederaufflammen musste daher unbedingt verhindert werden. Die beiden Teams waren hierzu in zwei Schichten im Einsatz. Parallel unterstützte ein geländegängiges Löschfahrzeug ein serbisches Feuerw.ehrteam und stellte in dem unwegsamen Gelände Löschwasser zur .Verfügung.

Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist ein besonderes Merkmal des EU-Katastrophenschutzverfahrens. Die gegenseitige Unterstützung der Einheiten aus verschiedenen Ländern und die Zusammenarbeit auf Grundlage gemeinsamer Einsatzstandards haben auch bei diesem Einsatz reibungslos funktioniert.

Während die Einsatzkräfte noch mit den letzten Nachlöscharbeiten beschäftigt waren, begannen parallel bereits die Abbauarbeiten. So konnte die Einheit am Montagvormittag den Einsatzraum verlassen. Insbesondere für die Logistik- und Verpflegungsteileinheit bedeutete dies noch einmal einen erheblichen Arbeitsaufwand.

Ebenso wie die Anreise ist auch das Einsatzende für die autarke Einheit des EU-Katastrophenschutzes eine logistische Herausforderung. Die komplette Ausstattung für die Unterbringung, das Einsatzmaterial und die Verpflegung der 56 Einsatzkräfte muss wieder ordnungsgemäß in den Logistikfahrzeugen verstaut werden. Nach der Rückkehr nach Bonn wird die Ausstattung im Lager wieder vollständig hergerichtet. So kann der Einsatz zügig nachbereitet und die Einsatzbereitschaft der Einheit schnellstmöglich wiederhergestellt werden.

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