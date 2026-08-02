Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Strohmietenbrand in Bad Godesberg sorg für langwierige Einsatz der Feuerwehr.

Bonn (ots)

Bonn Am Abend erreichten mehrere Notrufe über einen Flächenbrand im Bereich des Marienforster Steinwegs. Die Alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwache 3 und Löscheinheit 31 (Bad Godesberg) stellten vor Ort fest, dass eine größere Strohmiete bereits im Vollbrand stand. Die Flammen drohten auf eine Reihe Laubbäume und einen benachbarten Stall überzugreifen. Durch die ersten Einsatzkräfte wurde eine sogenannte Riegelstellung mit einem Düsenschlauch und handgeführten Strahlrohren aufgebaut. Parallel dazu wurde eine erste Wasserversorgung vom Ortsrand über mehrere hundert Meter aufgebaut. Der ortsansässige Landwirt unterstützt die Einsatzkräfte mit einem großen Güllefass auf der abgewandten Seite der Einsatzstelle, um dort die Brandausbreitung zu verlangsamen. Für eine verbesserten Schutz des Stall - in dem sich Tiere befanden

- und die Vegetation zu gewährleisten wurde eine zweite Wasserversorgung über

lange Wegstrecke vom höher gelegenen Goldbergweg aufgebaut und zusätzlich Löschwasser aus dem Godesberger Bach entnommen. Die Einsatzmaßnahmen konzentrierten sich im Anschluss auf den Schutz von Sachwerten und Tieren und Vegetation. Die Strohmiete konnte nicht gerettet werden und brennt derzeit unter Kontrolle weiter ab. Im Einsatz befanden sich Feuerwehreinsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3 sowie die Einheiten Bad Godesberg, Lannesdorf und Beuel. Die Verpflegung der Einsatzkräfte wurde durch die Johanniter Unfallhilfe sichergestellt. Die Gesamtzahl der Einsatzkräfte betrug zu Spitzenzeiten ca. 30 Personen. Zwischenzeitlich wurde das THW zur Beratung hinzugezogen, falls die Strohmiete auseinander gezogen werden müsste. Es kam und kommt im Einsatzverlauf zu Geruchsbelästigungen. Der Einsatz wird vermutlich bis in die Morgenstunden andauern.

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