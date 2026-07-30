Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand in einem Patientenzimmer der Bonner LVR-Klinik

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 29.07. um 22:03 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn ein Brand in einem Patientenzimmer auf einer Station der LVR-Klinik am Kaiser-Karl-Ring gemeldet. Parallel löste auch die automatische Brandmeldeanlage aus. Die ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 bestätigten den Brand in einem Patientenzimmer. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich kein Patient im Zimmer. Der Löschangriff konnte von außen über ein Fenster eingeleitet werden.

Die Station war durch die Mitarbeitenden der Klinik bereits geräumt worden. Insgesamt sieben Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende wurden rettungsdienstlich untersucht, mussten jedoch nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle übrigen Stationen konnten ihren Betrieb fortsetzen.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

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