Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zwei Flächenbrände am Nachmittag und Abend in den Bonner Stadtteilen Vilich-Rheindorf und Vilich-Müldorf

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 30.07., um 16:20 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn ein Flächenbrand am Bonner Rheinufer im Bereich der Rheinaustraße gemeldet. Ein Wiesenbrand drohte auf angrenzende Bäume überzugreifen. Durch den Einsatz mehrerer Löschleitungen und Handwerkzeuge sowie eines geländegängigen Waldbrandlöschfahrzeugs konnte die Brandfläche auf rund 1.200 Quadratmeter begrenzt werden. Aufwendige Nachlöscharbeiten waren erforderlich, um alle Glutnester aufzuspüren. Dabei wurde auch die Drohneneinheit der Feuerwehr eingesetzt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz vor Ort beendet. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Noch während die Einsatzkräfte ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellten, wurde um 18:30 Uhr eine Rauchentwicklung zwischen Vilich und Vilich-Müldorf gemeldet. Da zunächst keine konkrete Einsatzadresse bekannt war, wurden Einsatzfahrzeuge aus verschiedenen Richtungen zur Erkundung an den gemeldeten Ort entsandt. Schließlich konnte der Brandherd im Bereich des Beueler Angelsees an der Beueler Straße lokalisiert werden. Auch dort griff ein Wiesenbrand auf ein Waldstück über. Insbesondere die Brandbekämpfung im Unterholz konnte nur mithilfe von Handwerkzeugen, Schlauchleitungen und Motorsägen durchgeführt werden. Nach rund zwei Stunden war auch dieser Einsatz beendet. Im Einsatz waren an dieser Einsatzstelle ebenfalls rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

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