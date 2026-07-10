Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Strohballenbrand und mehrere Paralleleinsätze in der Nacht zu Freitag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Um kurz nach 3 Uhr wurde über den Notruf von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn ein Brand auf einer Freifläche im Bereich der Straße Im Niederfeld gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einem Feld rund 130 Strohballen brannten. Die Alarmstufe wurde daher erhöht und weitere Einsatzkräfte sowie Sondertechnik der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Durch den Einsatz von zwei Teleskopladern der Feuerwehr und der Stadt Bonn konnten die Strohballen auseinandergefahren werden. Durch den Einsatz eines geländegängigen Waldbrandbekämpfungsfahrzeugs, von Tanklöschfahrzeugen sowie Schlauchwagen wurde das Stroh abgelöscht. Die Löschmaßnahmen waren langwierig und hielten bis ca. 10:30 Uhr an. Die Rauchentwicklung war in den Morgenstunden weithin sichtbar. Im Bereich Vilich-Rheindorf und in benachbarten Bereichen kam es zu Brandgeruch, der auch am Freitag noch wahrnehmbar sein kann. Dadurch kam es auch im Stadtgebiet zu vermeintlichen Feuermeldungen, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundet wurden. Personen oder Gebäude waren nicht gefährdet.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2 in Beuel, die Löscheinheiten Beuel und Oberkassel der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst. Für Paralleleinsätze standen die Löscheinheiten Holtorf und Beuel bis in die Morgenstunden auf der Feuerwache Beuel bereit.

Parallel zu diesem Ereignis waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in der vergangenen Nacht mehrfach gefordert.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten nach dem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 555 (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115888/6311699) wurde die Löscheinheit Holzlar mit Lichttechnik angefordert und leuchtete die Einsatzstelle bis in die Morgenstunden großflächig aus.

Mehrere Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen sowie eine Brandmeldung an einem Wohnhaus in Poppelsdorf stellten sich als Fehlalarme heraus. Zu diesen Einsätzen waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 (Innenstadt) und 3 (Bad Godesberg) sowie die Löscheinheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell