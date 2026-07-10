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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 555 - Eine Person tödlich verletzt, eine weitere schwer verletzt

Bonn (ots)

9.7.2026, 22:01 Uhr, BAB 555, Bonn/ Bornheim Am späten Donnerstagabend kam es auf der Bundesautobahn 555 in Fahrtrichtung Köln, zwischen der Anschlussstelle Bornheim und der Anschlussstelle Wesseling, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und prallte gegen mindestens einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in mehrere Teile gerissen. Fahrzeugteile gerieten anschließend in Brand. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Eine Person erlitt schwerste Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst als Rot kategorisiert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Person noch an der Einsatzstelle. Der zweite Insasse wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst als Gelb kategorisiert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die verletzte Person in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die Brandbekämpfung an den brennenden Fahrzeugteilen, die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der medizinischen Versorgung sowie das Ausleuchten der Einsatzstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme. Im Verlauf des Einsatzes kam es zudem, unabhängig von dem Verkehrsunfall, im entstandenen Rückstau zu einem internistischen Notfall. Hierfür wurden ebenfalls Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Einsatzstelle, um eine sichere medizinische Versorgung der betroffenen Person zu gewährleisten. Da zunächst mehrere Notrufe mit unterschiedlichen Ortsangaben eingingen und unklar war, ob sich die Einsatzstelle auf der Autobahn im Zuständigkeitsbereich der Berufsfeuerwehr Bonn oder im angrenzenden Gelände im Zuständigkeitsbereich der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim befand, wurden beide Feuerwehren alarmiert. Im Einsatz befanden sich der Einsatzführungsdienst, die Rüsteinheit, die Löscheinheit der Feuer- und Rettungswache 1, ein Verstärkerfahrzeug der Berufsfeuerwehr, der Gerätewagen- Licht der Freiwilligen Feuerwehr Bonn- Holzlar, drei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Führungsdienst: Bastian Genz und Florian Mutz
Pressedienst: Eric Lambertz
Telefon: 0228 7170
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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