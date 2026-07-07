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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand - eine verletzte Person

FW-BN: Wohnungsbrand - eine verletzte Person
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Bonn (ots)

Friesdorf - Am heutigen Abend wurde der Leistelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Wohnungsbrand in der Annaberger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Wohnung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung. Eine Person hatte sich selbstständig aus der Brandwohnung ins Freie gerettet und wurde dort durch den Rettungsdienst versorgt. Im Anschluss transportierte dieser die verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Bonner Krankenhaus. Mit mehreren Einsatztrupps mit Atemschutzgeräten wurde gegen den Brand vorgegangen und die weiteren Teile des Gebäudes kontrolliert. Bereits während der Löschmaßnahmen unterstützte ein Lüfter die vorgehenden Kräfte, sodass der Brandrauch gezielt aus dem betroffenen Bereich verdrängt wurde. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde, übernahm ein weiterer Trupp mit Atemschutz die Nachlösch- und Aufräumungsarbeiten. Für die Dauer des Einsatzes musste die Annaberger Straße teilweise gesperrt werden.

Im Einsatz waren 45 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, sowie des Rettungs- und Führungsdienstes vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Führungsdienst
Philip Knoff
Telefon: +49 228 7170
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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