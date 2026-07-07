Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Anbau eines Wohnhauses im Vollbrand - keine Verletzten

Bonn (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn wurden heute kurz nach 12 Uhr nach Buschdorf in die Buschdorfer Straße alarmiert. Gemeldet war ein Brand in einem Anbau an einem Wohngebäude.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar, sodass weitere Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert wurden. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 eintrafen, befand sich der Anbau bereits in Vollbrand. Personen waren zunächst nicht gefährdet. Vor Ort wurden keine Personen verletzt. Eine Person stand allerdings sichtlich unter Schock und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt sowie in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr waren nach rund 45 Minuten beendet. An dem Einsatz waren insgesamt 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes beteiligt.

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