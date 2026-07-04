Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Aufeinanderfolgende Wasserrettungseinsätze auf dem Rhein

Bonn (ots)

Bonn Rheinstrom, 04.07.2026 13:55 Uhr

Am Samstagmittag meldeten Anrufer einen Schwimmer im Rhein, der offensichtlich Probleme dabei hatte, sich über Wasser zu halten. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber machten sich auf den Weg zum Rhein zwischen die Kennedy- und die Nordbrücke.

An der Stelle konnte sowohl auf Höhe des Römerbades linksrheinisch als auch auf Beueler Seiter rechtsrheinisch ein Schwimmer durch die Rettungsboote geortet werden. Die Person am Römerbad verließ ohne Beeinträchtigungen das Wasser. Die Person auf Beueler Seite konnte sich eigenständig ans Ufer begeben und stieg aus dem Wasser. Einsatzkräfte der DLRG gingen ebenfalls an Land und führten die Erstversorgung durch. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst und eine Notärztin verblieb die Person ebenfalls vor Ort.

Im unmittelbaren Anschluss an diesen Einsatz meldete sich die Besatzung eines Jetskis, dass dieses auf Höhe Bonn Rüngsdorf manövrierunfähig auf dem Rhein triebe. Die Rettungsboote nahmen sofort Kurs auf die neue Einsatzstelle. Dort nahm die Fähre Oberdollendorf sowohl das Jetski als auch die Besatzung auf, ohne dass die Personen zu Schaden gekommen sind.

Parallel zu den Einsätzen auf dem Rhein wurden weitere Kräfte, bzw. Einheiten, die sich bereits wieder einsatzbereit melden konnten zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 3 beteiligten PKW und 9 beteiligten Personen in den Stadtteil Ungarten gerufen. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst wurde hier eine Person in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Bei einem Küchenbrand in der Schaumburg-Lippe-Straße in der Südstadt kamen die Bewohner mit dem Schrecken davon. Nachdem Löschversuche fehlschlugen riefen die Bewohner die Feuerwehr, schalteten den Herd ab und schlossen die Wohnungstüre hinter sich. Der Feuerwehr musste lediglich den Topf vom Herd nehmen und die Räumlichkeiten mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreien.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von den Feuer- und Rettungswachen 1,2,3 und 4. Der DLRG Bonn sowie von der Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr.

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