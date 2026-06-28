Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gebäudebrand auf dem Venusberg

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Bonn (ots)

Bonn-Venusberg, Waldauweg ; 28.06.2026 17:09 Uhr

Am Nachmittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in den Stadtteil Venusberg alarmiert. Vor Ort brannte eine Waschmaschine im 1. Obergeschoss des Hauses und sorgte für einen hohen Sachschaden.

Nachbarn bemerkten eine starke Rauchentwicklung aus einem Dachflächenfenster des Hauses und alarmierten die Feuerwehr. Neben Einheiten der Feuerwache 1 und einem Rettungswagen der Feuerwache 3 wurde die Werkfeuerwehr der Uniklinik Bonn zum Brandobjekt entsandt. Die Werkfeuerwehr, die in Kooperation zwischen dem Universitätsklinikum und der Bundesstadt Bonn betrieben wird, kann bei derartigen, zeitkritischen Einsätzen auch in der unmittelbaren Nachbarschaft des Klinikums eingesetzt werden.

Ein Atemschutztrupp bekämpfte das Feuer im 1. Obergeschoss und konnte ein Übergreifen der Flammen aus dem Brandraum auf den Flur im letzten Moment verhindern. Durch eine zielgerichtete Ventilation des Gebäudes in der Frühphase des Einsatzes, konnte die Ausbreitung des Brandrauchs auf das 1. Obergeschoss begrenzt werden. Das Erdgeschoss sowie das Dachgeschoss blieben durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr unversehrt.

Der Einsatz für die rund 20 Einsatzkräfte dauerte rund 1,5 Stunden. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten.

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