Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Stromausfall im Bonner Süden aufgrund von Transformatorenbränden

Bonn (ots)

Gegen 22:30 Uhr und 23:30 rückte die Feuerwehr Bonn mit zwei Löscheinheiten der Feuerwache 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Lannesdorf zu Bränden zweier Transformatorstationen aus. Die Brände wurden schnell abgelöscht, jedoch verursachten diese einen Stromausfall im Bonner Süden. Die Stadtwerke Bonn waren mit zahlreichen Mitarbeitern im Einsatz, sodass die Energieversorgung kurz nach Mitternacht wiederhergestellt war.

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