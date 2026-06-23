Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand in Einfamilienhaus - Feuer schnell unter Kontrolle

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Bonn (ots)

23.6.2026, 1:43 Uhr, Bonn- Südstadt

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Reuterstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im Erdgeschoss in der Küche des Wohnhauses. Die drei Bewohnerinnen hatten das Gebäude bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp ging unter Atemschutz, über den leicht verrauchten Treppenraum, zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer schnell löschen. Anschließend wurde eine Abluftöffnung geschaffen, um den Brandrauch mittels Hochleistungslüftern kontrolliert aus dem Gebäude zu entfernen. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den Brandraum auf verbliebene Glutnester. Die drei Bewohnerinnen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Eine weitergehende medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Zudem wurden die angrenzenden Nachbargebäude auf eine mögliche Ausbreitung von Feuer oder Rauch kontrolliert. Das Feuer blieb auf die Küche begrenzt. Der Einsatz eines mobilen Rauchvorhangs in Kombination mit dem Lüfter verhinderte eine weitere Ausbreitung von Rauch im Gebäude. Dennoch ist das Gebäude, aufgrund des Brandgeruchs, zunächst nicht bewohnbar. Im Einsatz befanden sich der Einsatzführungsdienst, die Löscheinheit der Feuerwache 1, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 3, ein Logistik- Fahrzeug und die Freiwillige Feuerwehr Kessenich. Der Rettungsdienst war zunächst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

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