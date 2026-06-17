Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand in Vereinsheim

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Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:19 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Straße "Am Südfriedhof" in Bonn-Friesdorf gerufen. Aufmerksame Zeugen hatten eine Rauchentwicklung aus einer Containeranlage gemeldet - eine Lage, die von den ersten Einsatzkräften vor Ort umgehend bestätigt werden konnte.

Wie sich herausstellte, brannte es im Vereinsheim eines dort ansässigen Hundesportvereins, aus dem dichter Rauch drang. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem Gelände befand, mussten sich die Kräfte mithilfe von Brechwerkzeug und hydraulischem Rettungsgerät gewaltsam Zutritt zu dem Containerkomplex verschaffen.

Unter Atemschutz eingeleitete Löschmaßnahmen zeigten schnellen Erfolg: Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Im Verlauf der Maßnahmen entdeckte der vorgehende Trupp im Inneren des Objekts zwei Propangasflaschen. Die Einsatzkräfte bargen die Flaschen und kühlten sie in einem nahegelegenen Pool ab.

Parallel zu den Löscharbeiten befreite die Feuerwehr das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom dichten Rauch.

Gegen 10:45 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren rund 15 Kräfte der Feuer- und Rettungswache 3 sowie der Führungsdienst.

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