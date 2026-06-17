Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verpuffung in PKW mit zwei verletzten Personen

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen um 7:33Uhr alarmierte die Leitstelle die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund einer gemeldeten Gasexplosion in einem PKW in die Schumannstraße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein PKW mit deutlichen Deformierungen auf einem Parkplatz an der Straße vorgefunden. Ein Brand konnte jedoch nicht festgestellt werden. Glas und Fahrzeugteile lagen auf der Straße und auch ein gegenüber geparkter PKW war beschädigt worden.

Die beiden Fahrzeuginsassen hatten den PKW bereits selbstständig verlassen. Sie berichteten, dass es nach dem Einsteigen in das Fahrzeug eine Explosion im Inneren gegeben habe und klagten über leichte Verbrennungsverletzungen.

Die Kräfte des Rettungsdienstes übernahmen umgehend die Versorgung der beiden Insassen, während das Fahrzeug parallel durch die Kräfte der Feuerwehr auf mögliche Gefahren, insbesondere erhöhte Gaskonzentrationen untersucht wurde.

Nachdem um das Fahrzeug und auch im Innenraum keine weiteren Gefahren festgestellt werden konnten, beschränkten sich die Arbeiten der Feuerwehr letztlich auf Erkundungs- und Sicherungsarbeiten.

In dem PKW hatte sich, augenscheinlich aufgrund einer Undichtigkeit an einer Gasflasche, ein zündfähiges Gemisch gebildet und nach dem Einsteigen der beiden Personen zu einer Verpuffung geführt.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Behandlung in ein Bonner Krankenhaus transportiert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren ca. 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1, der Rettungswache 4, sowie der Führungsdienst.

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