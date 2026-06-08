Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer im Saunabereich - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

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Bonn (ots)

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Bonn wurden gegen 08:24 Uhr zu einem Brand in einem Sportstudio an der Pützchens Chaussee in Bonn-Beuel alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits von außen eine Rauchentwicklung erkennbar. Ursache war ein Feuer im Saunabereich der Sportstätte.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und konnte so eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Parallel dazu wurden sämtliche Bereiche des Gebäudes kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr darin aufhielten. Alle Anwesenden hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Der Rauch hatte sich im gesamten Objekt ausgebreitet, weshalb umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich waren. Hierzu kam das LUF 60, ein mobiler Großlüfter, zum Einsatz.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 35 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Beuel und Bad Godesberg sowie der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Beuel und Geislar vor Ort. Während des Einsatzes wurde die Feuer- und Rettungswache Beuel durch die Löscheinheiten Holzlar, Holtorf und Geislar besetzt.

Der Einsatz war gegen 11:20 Uhr beendet. Verkehrseinschränkungen gab es keine.

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