Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Alleinunfall eines PKW mit zwei verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am 06.06.2026 um 13:29 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Ließemer Straße alarmiert. Gemeldet wurde ein verunfallter Pkw, der von der Straße abgekommen sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen konnte eine Person selbstständig das Fahrzeug verlassen. Die zweite Insasse war in dem Fahrzeug eingeschlossen und wurde mit technischer Unterstützung der Feuerwehr befreit. Dabei mussten Büche und ein kleiner Baum entfernt werden. Beide Patienten wurden an den Rettungsdienst übergeben.

Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3, der Löscheinheiten Lannesdorf und Mehlem sowie des Rettungs- und Führungsdienstes. Für die Dauer des Einsatzes war die Ließemer Straße gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell