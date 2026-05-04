Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Pennenfeld

Bonn (ots)

Am Sonntagabend gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Koblenzer Straße berichteten von einem Wohnungsbrand. Noch während der Notrufabfrage wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache Bad Godesberg, sowie der Führungsdienst entsandt. Da sich noch Personen in den Wohnungen befanden, wurden ein Löschfahrzeug der Feuerwache Beuel, die Löscheinheit Lannesdorf, sowie zwei Rettungswagen wurden zur Verstärkung hinzualarmiert. Die Personen konnten unter telefonischer Anleitung der Disponenten die Wohnungen verlassen. Bei Eintreffen schlugen die Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der Balkon brannte bereits, das Feuer hatte sich schon auf die beiden darunter liegenden Balkone, sowie das Dach ausgebreitet. Da noch Personen in einzelnen Wohnungen vermutet wurden, durchsuchten Rettungstrupps die betreffenden Wohnungen unter Atemschutz. Zusätzlich kontrollierte die Drehleiter die Wohnungen von außen und hielt sich für eine Übernahme geretteter Personen bereit. Es befanden sich glücklicherweise keine weiteren Personen im Haus. Eine Familie wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Außerdem wurde eine Katze aus der Brandwohnung gerettet und den Besitzern übergeben. Um das Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen und den Dachstuhl zu verhindern wurde sofort ein Löschrohr im Außenangriff, sowie kurze Zeit ein weiteres Löschrohr über die Drehleiter vorgenommen. Ein Angriffstrupp bekämpfte den Wohnungsbrand unter Atemschutz im Innenangriff. Nach wenigen Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Nachdem auch der Dachbereich kontrolliert und die Wohnungen mit Hochleistungslüftern entraucht wurden konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren insgesamt 32 Einsatzkräfte der Feuerwachen Bad Godesberg und Beuel, die Löscheinheit Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst, sowie zwei Rettungswagen.

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