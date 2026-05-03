Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall zwischen Stadtbahn und Pkw - eine Person schwer verletzt

Bonn (ots)

3. Mai 2026 - Am Sonntagmittag kam es auf der Sankt Augustiner Straße im Stadtteil Beuel-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Stadtbahnwagen und einem Pkw.

Die Stadtbahn mit Fahrgästen besetzt, die den Unfall unverletzt überstanden. Der Pkw, in dem sich drei Personen befanden, wurde seitlich von der Bahn erfasst. Zwei Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden leicht verletzt. Die Fahrerin hingegen wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr leitete umgehend eine technische Rettung ein. Aufgrund der Unfalllage musste der Stadtbahnwagen zunächst verfahren werden, um einen Zugang zum Pkw zu ermöglichen. Anschließend wurde die eingeklemmte Fahrerin mit hydraulischem Rettungsgerät im Rahmen einer schnellen, zeitkontrollierten Rettung aus dem Fahrzeug befreit.

Die drei Insassen des Pkw wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das Fahrpersonal wurde betreut.

Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Löscheinheit 2, die Rüsteinheit sowie drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Krankentransportwagen. Zur Sicherstellung des Grundschutzes bei möglichen Paralleleinsätzen wurde die Feuerwache 2 durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Beuel besetzt.

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