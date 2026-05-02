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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: 2. Folgemeldung und Abschlussmeldung: EU-Waldbrandmodul in den Niederlanden eingesetzt.

FW-BN: 2. Folgemeldung und Abschlussmeldung: EU-Waldbrandmodul in den Niederlanden eingesetzt.
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Bonn (ots)

02.05.2026 17:30 Uhr

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehrkräfte aus den Niederlanden, Frankreich und Deutschland an der Einsatzstelle westlich der Stadt Weert konnten am Abend des 01.05.2026 aufgrund der weiterhin bestehenden hohen Brandintensität noch nicht abgeschlossen werden. In dem betroffenen Gebiet mit einer Ausdehnung von rund 1km x 1,5km befanden sich auch am Abend noch zahlreiche Brandherde auf und im Boden, die aufwändig mit Strahlrohren, Löschrucksäcken und Handwerkzeugen aufbereitet und gelöscht werden mussten. Der stark böige Wind ließ die Glutnester immer wieder aufflammen, sodass die Löschmaßnahmen mit großer Sorgfalt stattfinden müssen.

Am Abend und in der Nacht unterstützten mehrere Landwirte die Löschmaßnahmen. Sie brachten mit Tankanhängern große Mengen Wasser auf den brennenden und abgebrannten Flächen aus.

Am heutigen Samstagmorgen wurden die Löschmaßnahmen in gleicher Weise und in enger Zusammenarbeit mit den niederländischen und französischen Einsatzkräften, fortgeführt.

Die niederländischen Kräfte wurden unter anderem von einer örtlichen Freiwilligen Feuerwehr gestellt, die während des Einsatzes in die Technik und die Taktiken der deutschen Einheit unterwiesen wurde. Mit großem Interesse verfolgten die niederländischen Feuerwehrleute die Unterweisungen. Das Wissen um die sichere und effiziente Bekämpfung von Vegetationsbränden wurde sich in den letzten Jahren über die deutschen Hilfsorganisationen @fire und Waldbrandteam sowie über den fachlichen Austausch mit den Feuerwehren im Mittelmeerraum angeeignet und konnte nun weitergegeben werden.

Ein anstehender Wetterwechsel mit prognostizierten Regenfällen in den nächsten Tagen und die erfolgreiche Eindämmung der Brände und Glutnester sorgt dafür, dass der Einsatz der beiden internationalen Einheiten aus Frankreich und Deutschland am Samstagabend endet. Die weiteren Nachlöscharbeiten werden durch die örtlichen Feuerwehren fortgeführt.

Die Rückreise nach Deutschland wird am Sonntagmorgen erfolgen, sodass der vierte erfolgreiche Einsatz des NRW-Waldbrandmoduls planmäßig am Sonntagmittag enden wird.

Zurück an den Standorten werden die Fahrzeuge und das Material in den nächsten Tagen wieder aufbereitet, um schnellstmöglich für die anstehende Vegetationsbrandsaison und mögliche weitere Anforderungen aus dem europäischen Ausland einsatzbereit zu sein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Pressestelle: Heiko Basten / Frank Frenser
Telefon: +49 228 7170
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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