Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehreinsatz am Bonner Münster

Bonn (ots)

In der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ging gegen 21 Uhr ein Notruf ein. Der Anrufer meldete dunkle Rauchschwaden im Bereich des 80 Meter hohen Vierungsturms des Bonner Münsters. Umgehend wurden wegen des möglichen Schadenpotentials zahlreiche Einsatzkräfte zum Münsterplatz alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild. Zwei Trupps gingen zur Erkundung mit Wärmebildkamera und angelegten Atemschutzgeräten in die Spitze des Turms vor, konnten aber keine Ursache finden. Parallel wurde der Turm von außen kontrolliert, zunächst mit der Wärmebildkamera einer Drohne. Es konnte festgestellt werden, dass sich die Rauchentwicklung mittlerweile eingestellt hatte. Um ein Feuer definitiv ausschließen zu können, wurde ein Kranfahrzeug in Stellung gebracht. Mit einem daran befestigten Arbeitskorb wurden zwei Feuerwehrleute mit Wärmebildkamera zur Turmspitze gefahren. Auch hier konnte nichts auffälliges festgestellt werden. Da ein Feuer definitiv ausgeschlossen werden konnte, wurde der Einsatz gegen 04:00 Uhr beendet. Im Einsatz waren zeitweise 80 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr aus Bonn.

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