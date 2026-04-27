Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Bonn-Auerberg - Brandwohnung vollständig ausgebrannt - drei weitere Wohneinheiten durch Brandrauch vorübergehend nicht bewohnbar

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Bonn (ots)

27.04.2026, 10:55 Uhr, Brüsseler Straße

Am heutigen Vormittag wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, über den Notruf, ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Bereits auf der Anfahrt war eine dunkle Rauchsäule sichtbar.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine Wohnung im Vollbrand vor. Flammen schlugen aus einer Erdgeschosswohnung. Der dichte, dunkle Brandrauch zog an der kompletten Gebäuderückseite in den Himmel. Auf der Gebäudevorderseite konnte ebenfalls eine dunkle Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Umgehend wurde von beiden Seiten des Gebäudes ein Löschangriff vorgenommen. Die ersten Löschmaßnahmen wurden über die geborstene Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurden die Lösch- und Nachlöscharbeiten von einem Trupp unter Atemschutz über den Wohnungseingang übernommen. Das Feuer in der komplett ausgebrannten Wohnung konnte zügig gelöscht werden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und Rauchausbreitung wurden mehrere benachbarte Wohnungen auf Raucheintritt kontrolliert. Der Brand blieb auf die betroffene Wohnung begrenzt, jedoch sind drei angrenzende Wohneinheiten aufgrund von Raucheintritt vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner haben bereits selbstständig bei ihrer Familie eine vorübergehende Unterkunft gefunden oder werden durch den Eigentümer anderweitig untergebracht. Glücklicherweise gibt es keine verletzten Personen. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Während des Einsatzes war der Brüsseler Straße für den Verkehr gesperrt.

Im Einsatz befanden sich 23 Kräfte der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst.

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