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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchmelder verhindert schlimmeres - Feuerwehr rettet eine Person aus Brandwohnung

FW-BN: Rauchmelder verhindert schlimmeres - Feuerwehr rettet eine Person aus Brandwohnung
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Bonn (ots)

Die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst erhielt um kurz vor 9 Uhr einen Notruf aus einem Mehrfamilienhaus an der Alfterer Straße in Dransdorf. Die Notruferin meldete einen ausgelösten Heimrauchmelder, sowie Brandgeruch im Treppenraum. Noch während der Abfrage des Notrufes wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das gemeldete Bild bestätigt werden. Ein Angriffstrupp brach die betreffende Wohnungstür gewaltsam auf, drang mit Atemschutzgeräten in die Wohnung ein und konnte wenige Sekunden später den Bewohner ins Freie bringen. Dort wurde er durch eine Notärztin behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand wurde schnell gelöscht und die Wohnung mit Hochleistungslüftern Entraucht. Im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwachen Innenstadt und Bad Godesberg, sowie des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Führungsdienst
Lars Eschmann
Telefon: +49 228 7170
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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