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Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Aufwändige Personenrettung aus einer Baugrube

Bonn (ots)

10.04.2026, 12:08 Uhr, Am Hofgarten

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute kurz nach 12:00 Uhr zu einer Baustelle in der Straße Am Hofgarten alarmiert. Nach einem Arbeitsunfall in einer etwa vier Meter tiefen Baugrube musste eine Person zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Anschließend erfolgte die Rettung aus der Baugrube mithilfe einer speziellen Sicherung und einer dafür vorgesehenen Trage. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz.

An dem rund einstündigen Einsatz waren ein Löschfahrzeug und ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwache 1 sowie der Rettungsdienst beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
David Bormann
Telefon: 0228 717-0
www.bonn.de/feuerwehr

WhatsApp-Kanal von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBCF7aFsn0jp4PE4J0I

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

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