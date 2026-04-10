Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Aufwändige Personenrettung aus einer Baugrube

Bonn (ots)

10.04.2026, 12:08 Uhr, Am Hofgarten

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute kurz nach 12:00 Uhr zu einer Baustelle in der Straße Am Hofgarten alarmiert. Nach einem Arbeitsunfall in einer etwa vier Meter tiefen Baugrube musste eine Person zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Anschließend erfolgte die Rettung aus der Baugrube mithilfe einer speziellen Sicherung und einer dafür vorgesehenen Trage. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz.

An dem rund einstündigen Einsatz waren ein Löschfahrzeug und ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwache 1 sowie der Rettungsdienst beteiligt.

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