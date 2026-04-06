Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zimmerbrand in Bonn-Tannenbusch - keine Verletzen.

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Bonn (ots)

06.04.2026, 00:02 Uhr, Schneidemühler Straße

Zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt acht gemeldeten Parteien in Tannenbusch wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn kurz nach Mitternacht alarmiert. Die Bewohner waren nicht anwesend. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Fenster im dritten Obergeschoss feststellbar. Da in der Anfangsphase noch unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhalten, wurde das rettungsdienstliche Stichwort erhöht und insgesamt zwei Rettungsmittel sowie ein Notarzt an die Einsatzstelle alarmiert. Der Angriffstrupp verschaffte sich gewaltsam Zugang, erkundete die Wohnung und nahm parallel die Brandbekämpfung mit einer Angriffsleitung auf. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Ein weiterer Trupp sicherte den Treppenraum und führte Maßnahmen zur Be- und Entlüftung durch. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, somit brauchte auch die in Stellung gebrachte Drehleiter nicht mehr eingesetzt zu werden.

Die Brandwohnung ist unbewohnbar, die Bewohner kommen bei Familienangehörigen unter. Alle anderen Mieter konnten wieder ins Gebäude geführt werden. Die Einsatzstelle wurde um 01:15 an die Polizei übergeben.

Im Einsatz befanden 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Beuel, die Einheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungs- und der Führungsdienst.

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