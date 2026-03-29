Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand im Industriegebiet - Mülltonne brennt in Firmenlager

Bonn (ots)

Sonntag, 29.03.2026, 21:26 Uhr, Bonn-Buschdorf.

Am späten Sonntag Abend wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brandereignis in das Lager einer Firma in der Christian-Lassen-Straße alarmiert. Die Bewohner der Wohnungen, welche sich oberhalb des Lagers im selben Objekt befanden, hatten diese bereits verlassen.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung und es war Feuerschein durch das Hallentor wahrzunehmen. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet, parallel dazu wurden die Fenster der Wohnungen zur Verhinderung von Raucheintrag durch einen weiteren Trupp verschlossen.

In dem Lager brannte eine Mülltonne, welche schnell abgelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Lagergegenstände verhindert werden konnte. Im Nachgang wurde die Halle mittels Überdruckbelüftung entraucht. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren insgesamt etwa 25 Kräfte der Löscheinheiten 1, 2, 12 und des Rettungsdienst. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

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