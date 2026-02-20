Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brandverletzte nach Zimmerbrand

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

20.2.2026, 09:26 Uhr, Bonn-Bechlinghoven, Stegerwaldwaldstraße

Am Freitagmorgen alarmierte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Sie hatte einen Brand innerhalb eines Einfamilienhauses festgestellt. Eine Person befand sich noch im Brandobjekt und konnte durch Ersthelfer zunächst nicht aus diesem gerettet werden.

Die Einsatzkräfte verschafften sich umgehend Zutritt zum Objekt und leiteten die Menschenrettung ein. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Person durch einen Rettungshubschrauber in ein auf die Versorgung der Verletzungen spezialisiertes Krankenhaus geflogen. Nach der Menschenrettung konnte der Brand durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Das Gebäude wurde nach Abschluss der Löschmaßnahmen maschinell entraucht, auf Glutnester kontrolliert und konnte daraufhin um 10:10 Uhr an die Polizei übergeben werden.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Holzlar und Holtorf, der Rettungsdienst und der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell