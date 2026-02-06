Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Eine leicht verletzte Person nach Kellerbrand - Mehrere Bewohner aus verrauchtem Treppenraum gerettet.

Bonn (ots)

Bonn-Duisdorf - Am heutigen Abend kam es in der Rochusstraße in Bonn-Duisdorf zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus. Dank des zügigen und koordinierten Vorgehens der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert und bedrohte Bewohner aus dem Gebäude gerettet werden.

Gegen 22:13 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn über eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich des Wohngebäudes informiert.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten drang massiver Brandrauch aus den Kellerzugängen und der Haustüre. Der Treppenraum sowie die Flure waren bereits stark verraucht. Die Feuerwehr leitete umgehend die Rettung der Bewohner ein, die sicher ins Freie geführt und dort vom Rettungsdienst gesichtet und betreut wurden. Ein Bewohner wurde im Einsatzverlauf mit leichter Rauchgasintoxikation in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Für alle weiteren Bewohner stand zum Aufwärmen ein Linienbus der SWB zur Verfügung. Ein Teil der Bewohner konnte in ihren sicheren Wohnungen bleiben und wurde über eine Drehleiter von der Straßenfront aus betreut.

Parallel zur Evakuierung drang ein Trupp unter Atemschutz in den Keller vor. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Eine weitere Ausbreitung von Feuer und Rauch auf angrenzende Kellerräume und die Wohneinheiten wurde somit erfolgreich verhindert.

Nachdem das Gebäude umfassend belüftet und auf Schadstoffkonzentrationen kontrolliert wurde, konnten die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Aufgrund der Straßensperrung im Bereich der Einsatzstelle musste der Busverkehr seine Linienfahrten unterbrechen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Einsatz waren die Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungs- und Führungsdienst mit 35 Einsatzkräften beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell