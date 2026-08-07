FW-W: Brennende Gasflasche löst Feuerwehreinsatz aus

Wuppertal (ots) - Am 6. August 2026 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen halb zwei zu einem Brand im Wuppertaler Ortsteil Nächstebreck gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Entstehungsbrand gekommen. Gebrannt hatte eine Matratze, welche von Bewohnern auf den Balkon gebracht wurde. Zusätzlich wurden erste Löschversuche durchgeführt. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die meisten Bewohner vor dem ...

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