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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brennende Gasflasche löst Feuerwehreinsatz aus

Wuppertal (ots)

In den frühen Abendstunden des 07. August wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einer brennenden Gasflasche nach Wuppertal Nächstebreck alarmiert. Die frei im Garten stehende Gasflasche hatte Feuer gefangen. Die Bewohner brachten die im Garten anwesenden Kinder und Hunde in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal ließen das ausströmende Gas kontrolliert abbrennen. Nach Erlöschen der Flamme wurde die Gasflasche zugedreht. Neben Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Langerfeld am Einsatz beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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