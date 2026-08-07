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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr Wuppertal befreit Kleinkind aus versehentlich abgeschlossenem Auto

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Freitagvormittag (07.08.2026) ein Kleinkind aus einem versehentlich abgeschlossenen Auto gerettet. Die Mutter selber hatte mithilfe von Passanten die Feuerwehr in die Straße "Auf der Bleiche" gerufen. Ihr Auto hatte sich versehentlich verschlossen, während Autoschlüssel und Handy im Auto lagen und das Kind bereits angeschnallt im Auto saß. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug zerstörungsfrei öffnen und das Kleinkind an die Mutter übergeben. Da die Temperaturen wieder steigen sollen, warnt die Feuerwehr Wuppertal erneut eindringlich keine Tiere, Kleinkinder oder ältere Menschen im Fahrzeug zurückzulassen. Die Temperaturen im Innenraum können binnen weniger in einen gefährlichen Bereich ansteigen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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