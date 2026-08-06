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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Entstehungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Am 6. August 2026 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen halb zwei zu einem Brand im Wuppertaler Ortsteil Nächstebreck gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Entstehungsbrand gekommen. Gebrannt hatte eine Matratze, welche von Bewohnern auf den Balkon gebracht wurde. Zusätzlich wurden erste Löschversuche durchgeführt. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich die meisten Bewohner vor dem Wohnhaus auf einem Parkplatz. Eine Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst untersucht und blieb glücklicherweise unverletzt. Durch den Brand kam es zu einer Rauchentwicklung, die auch teilweise in den Treppenraum gezogen war. Die installierten Rauchmelder warnten die Bewohner sehr früh, sodass ein gefahrloses Verlassen der Wohnungen möglich war. Einige Personen befanden sich noch in ihren Wohnungen, diese waren nicht vom Rauch betroffen. Die Feuerwehr ging umgehend in die betroffene Wohnung vor und kontrollierte auch den gesamten Treppenraum. Es waren im Gebäude keine Löschmaßnahmen mehr erforderlich. Treppenraum und Wohnung wurden mit einem Hochdrucklüfter von Rauchgasen befreit. Das Gebäude wurde mit Messgeräten kontrolliert. Nach ca. einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Aufgrund der ersten Meldungen waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt worden. Am Einsatzort selbst waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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