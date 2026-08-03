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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand in Elektroverteilung eines Einfamilienhauses - Familie bleibt unverletzt

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntagvormittag 02.08.2026 zu einem Entstehungsbrand im Ortsteil Nächstebreck in einem Einfamilienhaus alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es in der Elektroverteilung des Wohnhauses zu einem Brand gekommen war. Unter Atemschutz konnte das Feuer mit einem Kleinlöschgerät schnell unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig abgelöscht werden. Eine Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Im Anschluss wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, außerdem wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Die Elektroinstallation wurde vom Störungsdienst der WSW außer Betrieb genommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Die Familie blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren freiwilligen und hauptamtlichen Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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