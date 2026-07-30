FW-W: Feuer in einem Kleingebäude

Wuppertal (ots) - In einem Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße in Elberfeld hat es am frühen Morgen wiederholt gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 4:26 Uhr alarmiert. Im Gastraum gab es Glutnester auf einigen Tischen und dem Boden. Nachdem die Tische nach draußen verbracht wurden, konnten Sie abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Die verrauchten Bereiche wurden gelüftet und die angrenzenden Bereiche auf Schadstoffe ...

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