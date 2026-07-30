FW-W: Feuer in einem Kleingebäude
Wuppertal (ots)
Am Donnerstag den 30.07.2026 um 16:45Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Brand in einem Kleingebäude in die Württembergstraße gerufen. Vor Ort brannte ein Holzverschlag und Abfälle. Diese wurden mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr gelöscht. Es wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und der Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren Kräfte des Löschzug Langerfeld der Freiwilligen Feuerwehr und Kräfte der Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr
Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell