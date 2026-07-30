Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Keller eines Wohngebäudes

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag den 30.07.2026 um 16:07Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Feuer in einem Keller eines Wohngebäudes gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus dem Keller festgestellt werden. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Eine Person die versucht hat das Feuer selber zu löschen, wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr schnell gelöscht werden. Der Keller wurde mit einem Überdrucklüfter belüftet. Es entstand kein Schaden am Gebäude und alle Bewohner konnten in Ihre Wohnungen zurückkehren. Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell