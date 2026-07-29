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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand im Restaurant

Wuppertal (ots)

In einem Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße in Elberfeld hat es am frühen Morgen wiederholt gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 4:26 Uhr alarmiert. Im Gastraum gab es Glutnester auf einigen Tischen und dem Boden. Nachdem die Tische nach draußen verbracht wurden, konnten Sie abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Die verrauchten Bereiche wurden gelüftet und die angrenzenden Bereiche auf Schadstoffe kontrolliert. Die Brandursachenermittlung und Schadenshöhe ist jetzt Aufgabe der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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