Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in einer Küche im Wohngebäude

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Dienstagmittag zu einem Brand in die Wittener Straße alarmiert. Nach ersten Informationen sollte sich noch eine Person in der Brandwohnung befinden und bereits der Treppenraum verraucht sein. Bei dem Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus Fenstern im 1. Obergeschoss. Die Person aus der Brandwohnung hatte sich bereits zu den Nachbarn in das 2. Obergeschoss begeben. Es wurden mehrere Personen über die Drehleiter gerettet und parallel eine Brandbekämpfung eingeleitet. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet medizinisch untersucht. Der Brand konnte zügig gelöscht werden und auf einen Raum begrenzt werden, jedoch ist die Wohnung unbewohnbar. Eine Person wurde mit dem RTW ins Krankenhaus transportiert. Alle anderen Bewohner konnten nach Kontrolle auf Schadstoffe wieder in ihre Wohnungen zurück kehren. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr für 1,5 Stunden. Die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei.

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