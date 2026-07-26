Feuerwehr Wuppertal

FW-W: PKW Brand auf der BAB 46

Wuppertal (ots)

Die Wuppertaler Feuerwehr wurde heute (26.07.2026) gegen 17:20 Uhr auf die Bundesautobahn 46 gerufen. Kurz hinter der Anschlussstelle Oberbarmen in Fahrtrichtung Düsseldorf war ein PKW in Brand geraten. Das brennende Fahrzeug stand in der Nähe eines Verkehrsunfalls, der sich zur gleichen Zeit ereignet hatte, jedoch in keinem Zusammenhang mit dem brennenden Auto stand. Bei beiden Ereignissen gab es glücklicherweise keine Verletzten. Der Fahrer des brennenden Fahrzeugs konnte sein Auto noch auf dem Standstreifen abstellen und sich und seinen Hund in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Polizei die Autobahn bereits gesperrt. Das Fahrzeug brannte mit deutlich sichtbaren Flammen im Heckbereich und teilweise bereits schon im Innenraum. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell mit einem Strahlrohr löschen. Zeitgleich wurden geringe Mengen von Betriebsmitteln mit Bindemittel aufgenommen. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach ca. 45 Minuten beendet. Im Einsatz waren zwei Löschfahrzeuge sowie ein Einsatzleitwagen.

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