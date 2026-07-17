Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Dach von leerstehendem Haus gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Donnerstagabend ein Feuer in einer Bauruine im Stadtteil Ronsdorf gelöscht. Das Haus an der Holthauser Straße ist nie fertig geworden und steht seit vielen Jahren leer. Kurz nach 20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil im Dachbereich des Hauses Rauch zu sehen war. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen mit je einem Trupp von innen und von außen. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache zu ermitteln ist Sache der Polizei.

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