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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Großeinsatz bei Bildhauer-Atelier

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am frühen Morgen ein Feuer am Atelier des Bildhauers Tony Cragg gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass Kunstwerke zerstört wurden. Es wurde niemand verletzt. An der Halle an der Lise-Meitner-Straße finden zurzeit Bauarbeiten statt. Als die Einsatzkräfte gegen 01:45 Uhr eintrafen, brannte ein Container neben dieser Halle lichterloh. Die Flammen hatten bereits auf die Fassade übergegriffen. Dank der Löscharbeiten blieben das Innere der Halle und ein daneben liegendes Gebäude verschont. In dem Container lagerten Säcke mit asbesthaltigen Fassadenteilen, die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit Schaum. Es dauerte rund vier Stunden, den Container vollständig zu löschen. Die Einsatzkräfte öffneten auch Teile des Hallendaches, um mögliche Glutnester zu finden. Die Umweltbehörden sind in Kenntnis und werden weitere Maßnahmen erörtern. Die Feuerwehr Wuppertal war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde von zahlreichen Kräften aus den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Wegen der Dekontamination von Einsatzkräften und -gerät wird der Einsatz noch bis in den Vormittag hinein dauern. Die Kriminalpolizei wird Brandursache und Schadenshöhe ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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