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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnhaus wegen PKW-Brand evakuiert

Wuppertal (ots)

Am Hofkamp in Elberfeld ist am frühen Montagmorgen (06.07.) ein Auto ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr ein Wohnhaus evakuiert. Als die Einsatzkräfte kurz vor 2 Uhr eintrafen, brannte der PKW schon in voller Ausdehnung. Durch geöffnete Fenster war Rauch in mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses gezogen, vor dem der Wagen geparkt war. Im Erdgeschoss war wegen der starken Hitze eine Fensterscheibe geplatzt. Die Feuerwehr holte alle Bewohner aus dem Haus. Die 16 Menschen wurden vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, niemand war verletzt. Das brennende Fahrzeug konnte schnell gelöscht werden. Weil Kraftstoff ausgelaufen war, kam Löschschaum zum Einsatz. Der Wagen wurde völlig zerstört, auch ein davor geparktes Auto wurde beschädigt. Die Fahrbahn wurde anschließend von Löschmitteln und Betriebsstoffen gereinigt. Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnungen auf Schadstoffe kontrolliert und das kaputte Fenster gesichert hatten, konnten alle Bewohner zurück. Gegen 4:30 Uhr war der Einsatz beendet. Brandursache und Schadenshöhe zu ermitteln, ist jetzt Aufgabe der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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