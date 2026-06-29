Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Einsatzreiches Wochenende

Wuppertal (ots)

Wie schon am Samstag (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6303500) gab es auch am Sonntag außergewöhnlich viele Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst in Wuppertal. Insgesamt war das Aufkommen fast doppelt so hoch, wie an Wochenenden üblich. Wegen der erwarteten hohen Temperaturen hatte die Feuerwehr schon vorab mehr Fahrzeuge und Personal eingeplant. Diese Maßnahme erwies sich als richtig. Die Besetzungen der Rettungswagen waren teilweise acht Stunden im Einsatz, ohne zwischendurch ihre Wachen anfahren zu können. Neben Rettungsdiensteinsätzen (Samstag und Sonntag je etwa 200) war auch ein starker Anstieg bei den Hilfeleistungseinsätzen zu verzeichnen, vor allem Menschen in Notlagen, die die Hilfe der Feuerwehr benötigten.

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